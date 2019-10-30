هبوط في أسعار النفط

طوكيو-العنوان

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء حيث نزل خام القياس العالمي مزيج برنت سبعة سنتات ما يوازي 0.1 بالمئة إلى 61.52 دولار للبرميل وكان برنت قد انخفض إلى 61.32 دولار.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 55.39 دولار للبرميل وتراجع في وقت سابق لمستوى متدن عند 55.16 دولار.

وحسب بيانات معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكي بواقع 708 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 25 أكتوبر إلى 436 مليون برميل مقارنة بتوقعات للمحللين بزيادة 494 ألف برميل.

المصدر-رويترز

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