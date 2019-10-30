الرقابة الإدارية .. نائبا ثانيا للموفقين والرقابيين الأفارقة

شاركت هيئة الرقابة الإدارية في الاجتماع التنفيذي لمنظمة الموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة وتحصلت على منصب النائب الثاني لرئيس المنظمة.

وتناول الاجتماع العديد من المحاور، أبرزها تقارير المنسقين الإقليميين، والمقترح المقدم بشأن دمج أمانة المعهد الدولي للأمبودسمان الإفريقي بأمانة المنظمة، والتصويت على منصب النائب الثاني لرئيس المنظمة، وحظي السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية بهذا المنصب.

كما تناول الاجتماع سبل التعاون في مجال التدريب والتطوير وتبادل الخبرات وطرح الحلول لمعالجة العراقيل والصعوبات التي تواجه الدول أعضاء المنظمة في هذا المجال.

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