اقتصاد

الرقابة الإدارية .. نائبا ثانيا للموفقين والرقابيين الأفارقة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شاركت هيئة الرقابة الإدارية في الاجتماع التنفيذي لمنظمة الموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة وتحصلت على منصب النائب الثاني لرئيس المنظمة.

وتناول الاجتماع العديد من المحاور، أبرزها تقارير المنسقين الإقليميين، والمقترح المقدم بشأن دمج أمانة المعهد الدولي للأمبودسمان الإفريقي بأمانة المنظمة، والتصويت على منصب النائب الثاني لرئيس المنظمة، وحظي السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية بهذا المنصب.

كما تناول الاجتماع سبل التعاون في مجال التدريب والتطوير وتبادل الخبرات وطرح الحلول لمعالجة العراقيل والصعوبات التي تواجه الدول أعضاء المنظمة في هذا المجال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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