روسيا تكشف عن الأموال الليبية المرسلة لمركزي البيضاء

كشفت بيانات رسمية روسية حديثة أن مصرف ليبيا المركزي في البيضاء تسلم 4.5 مليار دينار أي ما يعادل 3.2 مليار دولار خلال الفترة ما بين فبراير ويونيو من العام الجاري على أربع دفعات.

وأوضح التقرير الذي نشرته وكالة روتيرز مساء الثلاثاء أن الثلاث دفعات الأولى من الأموال المسلمة من شركة روسية لمركزي البيضاء كانت بإجمالي 1 مليار دينار لكل دفعة من فئتي 20-50 دينار، أما الدفعة الرابعة فقد كان إجماليها 1.5مليار دينار من فئة 50 دينار.

وأشارت البيانات الروسية إلى أن إجمالي ما تم استلامه من مركزي البيضاء بقيادة علي الحبري بلغ 10.805 مليارات دينار في الفترة مابين 2017-2019 على دفعات، علما أن مجلس إدارة المصرف في البيضاء بدا باستلام الأموال منذ عام 2016، الأمر الذي يرجح أن تكون المبالغ أكثر من المعلن عنه.

وكان مصدر يعمل في مصرف ليبيا المركزي في البيضاء قد قال في وقت سابق لــ 218 إن العملة المطبوعة في روسيا بلغت نحو 11 مليار دينار منذ عام 2016 دون الكشف عن تفاصيل الشحنات، وكان رئيس قسم السيولة النقدية رمزي الاغا قد نفى في مطلع اكتوبر لــ 218 الأنباء المتداولة حول طباعة 3 مليارات دينار في روسيا أو في أي دولة أخرى خلال شهر سبتمبر الماضي، وأضاف الآغا أن المصرف المركزي يملك عقدا مفتوحا مع شركة الطباعة الروسية وهو ما وصفه بالأمر الطبيعي في عمل المصارف المركزية إلا أنه شدد على عدم طباعة أي قيمة جديدة أو التجهيز لها.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد أعلنت عن رغبتها في توحيد عمل المصرف المركزي بقطبيه في طرابلس والبيضاء لضمان توحيد الجهود المشتركة والرفع من قيمة الدينار والخروج من تداعيات الازمة الاقتصادية التي تعيشها ليبيا منذ سنوات.

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