سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، الساعة .00 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.04 دينار

الدولار الأمريكي – بنغازي 4.01 دينار

اليورو 4.40 دينار

الجنية الإسترليني 5.09 دينار

الليرة التركية 0.69دينار

الدينار التونسي 1.41 دينار

الجنية المصري 0.22 دينار

الدولار الكندي 2.68 دينار

الدينار الأردني 5.67 دينار

حوالات دبي-تركيا / طرابلس 4.035 دينار / بنغازي – دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ138.5 دينار

كسر الفضة 1.70 دينار

بطاقة أرباب الأسر 3.60 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.10 الجمهورية – و4.12 التنمية دينار

*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية