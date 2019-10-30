إيرباص تقعد صفقة بـ30 مليار دولار

بالتزامن مع تخبط شركة بوينغ الأميركية في مشكلة طائرتها 737 ماكس مازال المنافس الأوروبي لها إيرباص يحقق مكاسب على صعيد إبرام عقود بيع جديدة، كان آخرها إبرام إيرباص عقدا لبيع 300 طائرة بقيمة 30 مليار دولار لشركة “اندي جو” الشهيرة في المنطقة الآسيوية، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه صفقة من بين أكبر العقود التي أبرمتها إيرباص منذ سنوات.

وبيّنت تفاصيل الصفقة التي أعلنت عنها إيرباص أن الشركة الهندية تعاقدت على طرازين من الطائرات وهما أي 320 الجديدة و 321 الجديدة.

وبالعودة للعام 2007 فإن إيرباص كانت قد وقَّعت أيضا عقود بيع طائرات وضعتها في المقدمة مع منافستها بوينغ عندما باعت 430 طائرة من طائراتها A320 الجديدة بقيمة 50 مليار دولار إلى ائتلاف طيران مكون من أربع شركات.

تأتي هذه المبيعات وسط توقعات من الشركة الأوروبية بإيقاف إنتاج الطائرة العملاقة طراز اي380 عالية التكلفة بسبب تراجع المبيعات وإن آخر طائرة لها ستسلمها لإحدى الشركات مع حلول عام 2021.

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