العيساوي يبحث تطوير العلاقات الاقتصادية مع إندونيسيا

بحث وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق علي العيساوي، مع القائم بأعمال سفارة إندونيسيا محمد عمار معروف، تفعيل وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار.

وأكد العيساوي خلال المباحثات على أهمية التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة التجارية والصناعية، وبالأخص مجال التكنولوجيا، وفق المكتب الإعلامي للوزارة.

من جانبه عبر القائم بالأعمال عن رغبة بلاده في تطوير التعاون مع ليبيا في كافة أوجه التعاون الاقتصادي، خاصة المشاريع المعتمدة على المنتجات النفطية وإعادة تدوير المنتجات.

وأشار الجانبين خلال اللقاء إلى أهمية التواصل بين المؤسسات الإقتصادية والتجارية في كلا البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار