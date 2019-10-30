الدولار يواصل الارتفاع.. والذهب يلحق به

ارتفعت قيمة أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن عند الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم.

وتداول التجار الدولار بـ4.5 دنانير محققا ارتفاعا قدره 5 قروش، أما اليورو فقد تم تداوله بـ 4.43 دنانير ليرتفع بمقدار 3 قروش.

شملت حالة الارتفاع الذهب عيار 18 كسر وبيع سعر الغرام الواحد منه بـ140 دينارا ليرتفع بمقدار دينارين.

من جهتها استقرت العملات العربية والأجنبية الأخرى لليوم الثاني على التوالي، حيث بيعت الليرة التركية على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا بـ69 قرشا لليرة أما الجنيه المصري فقد استقر وبيع بـ 22 قرشا للجنيه، فيما استقر الدينار التونسي عند مستويات 1.41 دينار.

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