“الخليج” تبحث دخول الشركة الإنجليزية لسوق النفط الليبي

ناقش رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان أوجه تطوير مشروعات الشركة الإنتاجية والاستكشافية مع مسؤولي شركة “ريمات” الإنجليزية ايمانويل ميشينا ويوسف غزاي.

وبحث بن شتوان مع ريمات إمكانية دخول الشركة الإنجليزية لسوق النفط في ليبيا لتتولى بعض المشروعات مستقبلا.

واستعرض يوسف غزاي ممثل شركة “ريمات” “الأعمال التي يمكن تقديمها في مجالات الطاقة وهندسة المكامن والإنتاج والحفر.

وسبق الاجتماع لقاء بن شتوان مع عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والإمداد فضل الله احتيته مع مسؤولي شركة الجوف الذين أكدوا التزام الجوف للتقنية النفطية في دعم المشروعات بالإضافة لالتزام الشركة بسداد الديون لصالح الخليج العربي.

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