صعود جماعي للدولار والعملات الاجنبية بالسوق السوداء

شهدت السوق الموازية، تراجعاً جديداً لسعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية بعد موجة ارتفاع شهدها بالايام الماضية، وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم ، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة ونقلا عن سوق المشير في طرابلس.

-الدولار = 4.07 دينار – طرابلس

– الدولار = 4.06 دينار – بنغازي

-دولار حوالة تركيا/دبي= 4.06.5 دينار

-دولار بشيك المصدق =4.12 دينار مصرف الجمهورية

-دولار بشيك المصدق =4.14 دينار مصرف التجارة والتنمية

-اليورو =4.43 دينار

-الباوند =5.12 دينار

-بطاقات 500$ دولار =3.60 دينار

-بطاقات 10الف دولار =3.70 دينار

-100دينار ليبي =70 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =141دينار ليبي

-100دينار ليبي =400جنيه مصري

-الذهب المسبوك =143 دينار للجرام

-الذهب الكسر عيار 140=18 دينار للجرام

-الفضة الكسر =1.75 دينار للجرام.ال