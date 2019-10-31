اقتصاد

مصلحة المطارات تبدأ أعمال التطوير في مطار مصراتة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توصلت شركة الجمل للمقاولات العامة إلى اتفاق مع مصلحة المطارات في حكومة الوفاق لإنشاء مشروعات جديدة واستكمال البعض الآخر في مطار مصراتة.

ووفقا لما خلص له الاجتماع الذي عقد أمس بين مسؤولي المصلحة وإدارة شركة الجمل التي ستسلم موقع المشروع اليوم، فإن المشاريع تتضمن إنشاء محطة ركاب حديثة على أن تتولى الشركة الاستشارية تقديم التصاميم كافة بما فيها تصاميم صالات المغادرة وكبار الزوار.

وشددت إدارة مطار مصراتة على المصلحة بضرورة توسعة موقف السيارات وتحسين الواجهة بما فيها السياج الخارجي ولم تكشف المصلحة أو إدارة مطار مصراتة قيمة التعاقد أو عن موعد تسليم المشروعات.

يذكر أن شركة الجمل تأسست عام 2005 برأس مال قدره مليون دينار فيما استطاعت رفع رأس المال بعد مرور سنوات إلى 12 مليون دينار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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