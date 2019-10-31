اقتصاد

تركيا مثقلة بديون هي الأكبر في تاريخها الحديث

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتسعت الأزمة التركية حتى بات الاقتصاد التركي في أزمة حقيقية وقفت أمامها الحكومة التركية عاجزة عن تحديد نقطة البداية.

وبحسب وسائل إعلامية تركية فإن ديون خزانة حكومة أنقرة لعام 2020 ستزيد بشكل كبير لتصل نحو 270 مليار دولار.

وتتمثل الأزمة الاقتصادية في البلاد بانخفاض سعر الليرة لأكثر من الثلث إضافة لعزوف المستثمرين عن وضع خطط للاستثمار فيها عدا عن سحب العديد من المستثمرين الأجانب لمشاريعهم خوفا من انهيارها، ليثقل كاهل الخزينة بأزمة ديون هي الأولى من نوعها وفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة “يني جاغ” التركية.

ومن جانب الخزانة العامة فقد ذكرت أنه للمرة الأولى ستكون لها وبموجب قانون حديث صلاحية اقتراض 70 مليار ليرة خارج الميزانية، في سابقة تعد الأولى من نوعها، مضيفة أنه في حالة تمرير مشروع قانونَي الموازنة والضرائب من البرلمان، فإن الديون المتوقعة للخزانة التركية ستصبح أكثر من 256 مليار ليرة تركية.

وتدل كل هذه المؤشرات على أن تركيا قد تعمقت في المرحلة الخطرة التي يتوجب عليها معرفة المخرج الصحيح لاتخاذ قرارات مهمة من شأنها تخفيف وطأة الضغوط عليها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اقتصاد تركيا فى يد امينة الغير امينة ليست فزورة فامينة زوجة سى السئ اردوغان وعلى عكس سى السيد فى ثلاثية نجيب محفوظ مطيعة وطيبة بل امينة اردوغان شرسة كلمتها مع حنفى ما تنزلشى الارض ابدا فهى من عينت زوج ابنتها البيرقدار وزير للمالية لتصبح اموال تركيا فى يد امينة تلهف ما تشاء لهذا نجد شنطة يد امينة غالية وثمنها 50 الف دولار وطلباتها اوامر لاردوغان فبنى لها قصر جديدا الف غرفة وقصر طائر ثمنه 500 مليون دولار هدية من الحمار تميم ونراها فى كل مناسبة تصحبه وتسحبه معها حتى يجعجع بصوت اعلى بخطب جوفاء لترضى عنه بعد ان فشل فى ارضائها فى القصر ومحسوب عليها راجل وهو مثلها فاقد للصلاحية واعتقد ان مصير اردوغان وامينة سبكون مشابه لشاويسكو وزوجته فى الثورة الرومانية سحلهم الثوار فى الشارع فهو لن يقبل للهزيمة فى الانتخابات لانه سيدخل السجن ولهذا سيزور الانتخابات ولن يخرح من السلطة الا بثورة دموية مثل كل حكام الاخوان

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