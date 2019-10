أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأربعاء أنّ فرض العقوبات المالية على إيران يهدف إلى حماية العالم منها.

حيث أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية في 17 اكتوبر الجاري إيران بقائمتها السوداء لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، ومنحتها مهلة أخيرة بـ4 أشهر لتوقيع اتفاقيتي باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب.

كما قال بومبيو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:

“الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بما قامت به مجموعة العمل المالي الدولية بفرض إجراءات إضافية لحماية العالم من إيران”.

هذا وشدد على ضرورة أن تنصاع طهران لاتفاقيتيْ باليرومو حول مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة تمويل الإرهاب.

يثذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد اعلنت في وقت سابق منأمس الأربعاء أن واشنطن ودول الخليج الست، أدرجت 22 كياناً وستة أشخاص على قائمة الإرهاب؛ بتهمة دعم كل من الحرس الثوري” الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية.

The post بومبيو: أمريكا تحمي العالم من خطر إيران بفرض العقوبات المالية عليها! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا