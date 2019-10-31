اقتصاد

شركات التأمين التونسية تواجه عراقيل تمويلية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تبحث شركات التأمين في تونس عن مصادر تمويل جديدة تبعدها عن العراقيل التي تواجهها وسط تراجع نشاطها نتيجة الظروف الاقتصادية في البلاد بسبب ارتفاع التعويضات وفقا للخبراء.

ولفتت تونس إلى أن هناك العديد من المؤشرات على مدى تأثر شركات قطاع التأمين في تونس من الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد بسبب التباطؤ في إجراء الإصلاحات على أسس مستدامة.

ووفقا لبيانات حديثة فإن التعويضات التي قدمتها 22 شركة تأمين تعمل في القطاع خلال النصف الأول من 2019 بلغت نحو 224 مليون دولار، فيما تستحوذ خدمة تأمين السيارات لوحدها على أكثر من 53% من مجموع التعويضات المدفوعة مقابل نحو 7.4% لخدمة التأمين ضد الحريق.

ومن جهته قال الخبير الاقتصادي معز حديدان في تصريح صحفي إن الخسائر التي تسجلها المؤسسات في المؤشرات الفنية تعود إلى أن نسبة التعويضات في معاملاتها يمثل 50 % ، الأمر الذي يقوض نشاطها بحسب قوله.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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