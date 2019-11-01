اقتصاد

لجنة التسوية بين المالية والضمان الاجتماعي تعقد اجتماعها الأول

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

باشرت لجنة حصر الديون والالتزامات المترتبة ما بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي مهامها وعقدت اجتماعها الأول تنفيذا لقرار وزير المالية فرج بومطاري، ونوقش في الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس وبحضور مدير إدارة المالية ومسؤولي المؤسستين وضع آلية لحصر الديون والتحقق من الاستقطاعات الضمانية لصالح الصندوق وشدد من جهته رئيس رابطة المتقاعدين على ضرورة تواصل عقد الاجتماعات لضمان تنفيذ كافة المهام

وكان وزير المالية فرج بومطاري قد أصدر قرارا يقضي بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا لحصر الديون والالتزامات المتبادلة مع صندوق الضمان الاجتماعي وستواصل اللجنة المرات المقبلة التحقق ما إذا كانت قد خصمت الاستقطاعات الضمانية من الميزانية العامة أم لا وشدد القرار على ضرورة اقتراح حلول من قبل اللجنة لتسوية الالتزامات المالية مع الصندوق ومطابقتها

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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