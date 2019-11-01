أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.09 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.08 دينار

اليورو 4.49 دينار

الجنية الإسترليني 5.13 دينار

الليرة التركية 0.70 دينار

الدينار التونسي 1.43 دينار

الجنية المصري 0.225 دينار

الدولار الكندي 2.71 دينار

الدينار الأردني 5.67 دينار

حوالات دبي-تركيا / طرابلس 4.085 دينار / بنغازي – دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ143.5 دينار

كسر الفضة 1.75 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.65 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.15 الجمهورية – و4.18 التنمية دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.