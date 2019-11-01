افتتاح أول مصرف إسلامي لتمويل المشاريع الصغرى في ليبيا

أطلقت وكالة خبراء فرنسا بالشراكة مع مصرف السراي للتجارة والاستثمار،أول مصرف إسلامي للتمويل الأصغر في ليبيا تحت اسم نماء، بتمويل من صندوق النزاع والاستقرار والأمن التابع للحكومة البريطانية بقيم تبلغ مليوني يورو .

وتعمل فروع نماء ، في طرابلس وبنغازي على توفير التمويل الأصغر لرواد الأعمال في ليبيا بدعمهم في إنشاء أعمالهم التجارية فضلا عن توفيرها مجموعة من الخدمات غير المالية للمستفيدين، مثل تطوير الأعمال أو الدعم الإداري.

ويمنح المشروع قروضا تتراوح بين خمسة آلاف وخمسة وعشرين ألف دينار مع فترات سداد تصل إلى عامين يتم تقديمها من قبل مصرف السراي وفقا للوائح البنك المركزي الليبي ومعايير التمويل الإسلامي حسب برنامج دعم ليبيا في التكامل الأقتصادي والتنوع.

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