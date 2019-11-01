بلدي طبرق يفتتح عدة مؤسسات بعد استكمال أعمال الصيانة

أعلن عميد بلدية طبرق هاشم الخاطبية عن افتتاح عدد من المؤسسات الحكومية بعد الانتهاء من صيانة مقارها وبناء مقرات أخرى بحضور رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني رفقة عدد من الوزراء.

وأشار الخاطبية خلال مؤتمر صحفي عقد بالمدينة إلى أن الزيارة التي قام بها الثني رفقة بعض الوزراء إلى المدينة نتج عنها وعود بإنهاء عدد من مشاريع البنية التحتية تعثر إنهاؤها خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه أضاف مدير مكتب المشروعات نصر شرح البال أن زيارة رئيس الحكومة المؤقتة أكدت العقود والقرارات السابقة التي أصدرتها الحكومة التي تقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون دولار، مشيراً إلى أن كافة الشركات العاملة في طبرق عادت للعمل في المدينة بعد دفع مستحقاتها وتسهيل الإجراءات وتوفير ضمانات لتسهيل الإجراءات المالية لها .

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