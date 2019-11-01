الجمارك تضبط “كبدة غنم” محظورة التوريد

تمكن أعضاء مكتب الجمارك في ميناء الخمس يوم الخميس من ضبط حاوية مبردة بها كبدة غنم مستوردة محظورة التوريد.

و لم توضح المصلحة كمية الشحنة أو القيمة المالية الموردة بها.

ووفقا لما نشرته مصلحة الجمارك من معلومات فإن العملية تمت بالتعاون مع قسم مكافحة تهريب المخدرات التابع للمصلحة وأن عملية ضبط الحاوية تمت وفقا للقوانين المعمول بها التي تنص على منع توريد الكبدة إلى ليبيا.

وكان عناصر الجمارك قد تمكنوا في سبتمبر الماضي من ضبط خمس حاويات مبردة ورد على متنها أكثر من 7000 كرتونة من الكبدة وسبق ذلك في شهر مايو الماضي ضبط كمية كبيرة من الكبدة في ميناء الخمس تم توريدها من الهند وتم ضبطها ضمن شحنة لحوم مجمدة وتعد الشحنة هي الأولى التي يتم ضبطها موردة من السوق الهندية وقد طلبت المصلحة وقتها كافة المستندات من المورد ومن بينها مستند الموافقة من الصحة الحيوانية حول ما إذا كانت ليييا تستورد لحوما من دولة الهند أم لا، إلا أن التاجر لم يعد للشحنة الخاصة به أية إجراءات.

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