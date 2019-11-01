الراحلة ترسل 10شحنات وقود لترهونة

كشفت شركة الراحلة للخدمات النفطية في مدينة بنغازي اليوم الجمعة عن تمكنها من إرسال 10 شحنات من وقود البنزين والديزل خلال الأيام القليلة الماضية إلى ترهونة.

وأوضحت الشركة أن الإدارة حريصة على إيصال الوقود للمدينة في إطار دعم الاستقرار بها وتوفير الخدمات للمواطنين.

ووفقا لما صرح به المدير العام للشركة في مطلع شهر أكتوبر الماضي صلاح العبيدي لـ218 فإن شركة الراحلة لديها مشاريع إستراتيجية عديدة من بينها الاستعداد لافتتاح مصنع خزانات ومقطورات.

وكشف العبيدي خلال تصريحاته السابقة عن أن الراحلة ستعمل قريبا على وضع حجر أساس لإنشاء مصنع زيت في رأس المنقار، مشيرا إلى أن الشركة ستساهم في مشاريع استثمارية جديدة بقيمة 1.6مليار دينار بمدينة طبرق والتي من شأنها تشغيل 2000 باحث عن العمل.

كما تشهد مدينة بنغازي تدفقا منتظما على صعيد المحروقات بشقيها الوقود والديزل عبر شركة البريقة لتسويق النفط بالتنسيق مع شركات توزيع الوقود.

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