السعودية: استثمارات جديدة بقيمة 20 مليار دولار

اختتمت اليوم الجمعة فعاليات أعمال منتدى مستقبل الاستثمار 2019 في العاصمة السعودية الرياض في يومها الثالث، والتي أعلن خلالها عن عقد 26 اتفاقية بقيمة تفوق 20 مليار دولار.

ومن جهتها وقعت الخميس منصة “استثمر في السعودية” اتفاقتين بين كل من شركة «تربل فايف» الأميركية و«الشركة العقارية السعودية» التي تعتمد تعاوناً دولياً لإنشاء أكبر مركز تسوق ترفيهي متعدد النشاطات في مشروع الوديان بعاصمة المملكة، بالإضافة إلى اتفاقية بين كل من شركة «سماءات» وشركة «سبرنكلر» الأميركية التي يتم بموجبها تعاون مشترك لـتبادل ونقل الخبرات بين الطرفين في مجالات إدارة منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الهيئة العامة السعودية للاستثمار في وقت سابق عن توقيع 24 اتفاقية جرت ضمن فعاليات المبادرة تضمنت عدداً من النشاطات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، من أبرزها قطاع الطاقة والمياه، إضافة إلى قطاع الدواء والخدمات اللوجيستية والبتروكيماويات والتقنية وريادة الأعمال والابتكار.

وتأتي هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس امتداداً للتقدم الذي تحققه المملكة خلال العام الجاري في الوقت الذي أكدت فيه الهيئة بتقريرها للربع الثالث، الذي أصدرته بالتزامن مع انطلاق فعاليات «مبادرة مستقبل الاستثمار” أن عدد الرخص الصادرة للاستثمار الأجنبي بلغ 251 رخصة، فيما أشارت إلى أن عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت 809 تراخيص والتي شملت مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين.

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