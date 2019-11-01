تشاتام هاوس: ثلث إمدادات الوقود بليبيا تذهب للسوق السوداء

قالت مؤسسة تشاتام هاوس البحثية إن نحو مليون وثلاثمئة طن من وقود البنزين والديزل يتحول إلى السوق السوداء في ليبيا كل عام وهو ما يمثل نحو ثلث الإمدادات السنوية.

وأوضحت المؤسسة البحثية البريطانية في بحث لها عن النفط والوقود في ليبيا؛ أن قلة عدد المصافي العاملة لإنتاج الوقود في ليبيا جعلها تحتاج إلى استيراد حوالي ثلاثة أرباع احتياجاتها من الوقود معظمها من إيطاليا.

وأشارت تشاتام هاوس في بحثها إلى أن تقدير الطلب على الاحتياجات من الوقود قائم على الأوراق وليس قائما على متطلبات السوق؛ وهو ما يفتح الباب للتلاعب بهذه الكميات.

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