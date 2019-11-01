معيتيق ولملوم يناقشان تفعيل السجل العقاري

ناقش وزير العدل بحكومة الوفاق مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق سبل استئناف عمل مصلحة التسجيل العقاري المتوقفة منذ 2011.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة العدل بطرابلس، حيث تم التطرق إلى آلية تحديث المصلحة وربطها بمنظومة الرقم الوطني والمنظومة المصرفية بهدف تسهيل عملية الإقراض السكني، ودعم التنمية العقارية، وحل مشكلة الإسكان إضافة إلى عدد من المشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها واستكمال المتوقف منها، ومن جانبه شدد وزير العدل محمد لملوم على ضرورة تنظيم عمل محرري العقود وضمان تبعيتهم للوزارة.

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