اقتصاد

معيتيق ولملوم يناقشان تفعيل السجل العقاري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وزير العدل بحكومة الوفاق مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق سبل استئناف عمل مصلحة التسجيل العقاري المتوقفة منذ 2011.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر وزارة العدل بطرابلس، حيث تم التطرق إلى آلية تحديث المصلحة وربطها بمنظومة الرقم الوطني والمنظومة المصرفية بهدف تسهيل عملية الإقراض السكني، ودعم التنمية العقارية، وحل مشكلة الإسكان إضافة إلى عدد من المشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها واستكمال المتوقف منها، ومن جانبه شدد وزير العدل محمد لملوم على ضرورة تنظيم عمل محرري العقود وضمان تبعيتهم للوزارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك