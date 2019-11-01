السعودية تكشف عن توقعاتها في عجز الميزانية

أصدرت المملكة العربية السعودية توقعاتها حول معدلات عجز الميزانية لبلادها للعام 2020 في بيان تمهيدي أعلنت عنه الخميس كشفت فيه عن توقعاتها باستمرار التحسن في الأداء لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.3 %، مقابل 0.9% هذا العام حسب التقديرات الأولية فيما قدرت نفقات عام 2020 بنحو 272 مليار دولار.

واشار البيان إلى توقعاته بانخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019 ليبلغ نحو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 فيما توقع نمو الإيرادات العام الجاري بنحو 917 مليار ريال، أي بما نسبته 1.2% عن العام الماضي.

وفي السياق ذاته أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي التزام الحكومة بتعزيز الحوكمة، وضبط المالية العامة إلى جانب تعزيز سياسة الإفصاح المالي إضافة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية التي تنتهجها.

ولفت الجدعان إلى أن انضمام السعودية مؤخراً إلى المعيار الخاص لنشر البيانات المالية والاقتصادية (SDDS) الصادر من صندوق النقد الدولي وهو ما اعتبره مراقبون خطوة مهمة بطريق برنامج الحكومة في تعزيز الإفصاح المالي والشفافية وفقاً للمعايير الدولية.

وما تجدر الإشارة إليه أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، مع مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية وفقا للوزير، الذي بيّن بدوره أن انضمام السوق السعودية لعدة مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة يعكس نجاحا كبيرا وجهودا مثابرة.

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