حذر بتعاملات بيع العملات في السوق السوداء

يسود الأجواء العامة في السوق السوداء للعملات بمدينتي طرابلس وزليتن ترقب حذر بعد أن أنهت العملات الأجنبية تداولاتها الأسبوعية بارتفاع ملحوظ أمام الدينار عقبت موجة انخفاضات صاحبتها مطلع الأسبوع الماضي قبل أن تعود لتحقيق مكاسب محدودة الخميس.

وتم بيع الدولار عند إغلاق التداولات الأسبوعية يوم الخميس 4.090 دنانير ليحقق مكاسب قدرها 4دراهم، أما اليورو فقد صعد هو الآخر بما مقداره 4 دراهم ليتم بيعه الخميس في سوق المشير 4.490 دنانير.

من جهته صعد الذهب كسر عيار 18 بشكل طفيف وبيع الغرام بـ144 دينارا

أما على صعيد العملات العربية والأجنبية فقد صعد الدينار التونسي مساء الخميس بما مقداره درهما واحد وتم تداوله 1.430 دينار.

وشملت حالة الارتفاع أمام الدينار الليرة التركية أيضا، حيث بيعت على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا 0.700 درهما لليرة ومن جانبه لم يتأثر الجنيه المصري وظل مستقرا عند 0.240 درهما للجنيه.

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