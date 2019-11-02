صندوق الضمان يستحدث فرعا جديدا

أصدر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي إدريس حفيظة قرارا يقضي باستحداث الفرع الجديد تحت اسم صندوق الضمان الاجتماعي – الجنوب الغربي ليكون مقره مدينة أوباري.

وحدد القرار الصادر عن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة الضمانية الأول من يناير القادم 2020 المباشرة الرسمية لانطلاقة خدمات الفرع، ويغطي في نطاقه الإداري غات أوباري شاملا الوحدات الخدمية الغريفة بنت بية والعوينات.

وتسعى إدارة الصندوق ومن خلال توسعها الأفقي لتقريب الخدمات لشرائح المتقاعدين حيث أن الإدارة ارتأت ضرورة استحداث فرع الجنوب الغربي اختصارا للمسافات فيما بين مدينتي غات وأوباري.

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