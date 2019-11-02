.أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 2 نوفمبر 2019 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم السبت 2 نوفمبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.075 و4.08 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.08 دينار

اليورو 4.49 دينار

الجنية الإسترليني 5.18 دينار

الليرة التركية 0.70 دينار

الدينار التونسي 1.44 دينار

الجنية المصري 0.23 دينار

الدولار الكندي 2.72 دينار

الدينار الأردني 5.70 دينار

حوالات دبي-تركيا / طرابلس 4.075 و4.07 دينار / بنغازي – دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ144 دينار

كسر الفضة 1.75 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.65 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.15 الجمهورية – و4.18 التنمية دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.