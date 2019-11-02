تأكيدا لما جاء في تقرير الرائد … السلطات المالطية تضبط حاويتين من العملة المطبوعة في روسيا

بعد أن كشفت الرائد في مطلع أكتوبر الحالي عن وصول “أكثر من 2 مليار دينار ليبي” طبعت مؤخرا في روسيا؛ لدعم حفتر في عدوانه على طرابلس ومصارف المنطقة الشرقية والمناطق الداعمة لحفتر في الجنوب.

الرائد التي أزالت الستار عن طباعة هذه العملة بدأت الأنباء المؤكدة لما جاء في تقريرها تتوالى لعل آخرها احتجاز مالطا لحاويتين لعملة مطبوعة في روسيا كانت في طريقها إلى ليبيا.

ضبط العملة المطبوعةصحيفة “مالطا تايمز” أكدت مصادرة السلطات المالطية لشحنة من العملة المطبوعة في روسيا مكونة من حاويتين تبلغ مساحة كل منهما 2000 قدم مكعب كانت متجهة للمصرف المركزي الموازي في البيضاء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في الاستخبارات المالطية قوله: إن هذا الإجراء يأتي في إطار دعم شرعية حكومة الوفاق، وتنفيذًا لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بليبيا التي تدعمها مالطا.

رويترز تؤكدوقبل ذلك فقد أفصحت وكالة رويترز عن أن ما يقارب من 4.5 مليارات دينار ليبي من العملة المطبوعة في روسيا أرسلت إلى المركزي الموازي في البيضاء بين فبراير ويونيو الماضيين.

وأوضحت الوكالة أن بيانات جمركية روسية تؤكد أن 4 دفعات من فئتي 20 و50 دينارا حصلت على موافقة جمركية من روسيا في فبراير ومارس ويونيو، قيمة كل دفعة نحو مليار دينار، وأن قيمة أوراق النقد التي حصلت على موافقة جمركية في السنوات الثلاث الماضية بلغت 10 مليارات و805 ملايين دينار.

هذه العملة المطبوعة التي وصلت لمركزي البيضاء سيدعم بها حفتر قواته المنهكة جنوب العاصمة طرابلس، على أمل صمودها لفترة أطول أمام ضربات قوات الجيش الليبي التي حاصرتها جنوب العاصمة وجمدت تقدماتها لما يقارب 7 أشهر.

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