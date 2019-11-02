اقتصاد

خلافات الساسة تُذبذب أسعار النفط

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجل النفط إغلاقا أسبوعيا منخفضا قدره أربعة أعشار في المئة على الرغم من صعود النفط عند جلسة التسوية الختامية ما مقداره 4% مع ختام التداولات الأسبوعية أمس الجمعة.

وصعدت أسعار النفط أمس بما يعادل دولارين لتصل العقود الآجلة إلى 61.69$ للبرميل، أما العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط فقد صعد بنسبة 3.7% أي ما يعادل دولارين لتبلغ العقود الآجلة للخام الأمريكي 56.20 للبرميل.

وجاء الارتفاع في الأسعار عقب تصريح وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس حول الاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا الذي قال إنه يتجه نحو الأفضل ومن المتوقع أن يتم إبرام الاتفاق في منتصف هذا الشهر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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