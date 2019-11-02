وصول 4182 سيارة كورية إلى ميناء مصراتة

وصلت إلى ميناء مصراتة الساعات الماضية سفينة السيارات “غراند مارك” وعلى متنها 4182 سيارة مستوردة جلها من السوق الكورية.

ووفقا لما نشرته شركة “الفلك المشحون” للتوكيلات الملاحية عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، فإن عملية إفراغ السفينة بدأت فور رسوها على أرصفة الميناء وأن كافة السيارات سيتم نقلها إلى الحظائر الخاصة بالشركة.

وكان ميناء مصراتة قد استقبل منتصف الشهر الماضي سفينتي سيارات على متنهما 6200 سيارة مستوردة من السوق البلجيكية والكورية.

وبحسب ما نشرته إدارة الميناء وقتها، فإن السفينة الأولى تحمل اسم “مونرنينق شامبيون” دخلت إلى منطقة الرسو في الميناء وعلى متنها 4213 سيارة.

أما السفينة الثانية فتحمل اسم “قراند جوني” ودخلت هي الأخرى منطقة الرسو وعلى متنها 1996 سيارة مستوردة من السوق البلجيكية.

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