الكشف عن حقيقة الأموال الليبية المحتجزة في مالطا

رجّح مصدر ليبي مُطلع على قضية العملة الليبية المحتجزة في مالطا أن قيمتها 15 مليون دينار وهي من العملة المعدنية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لــ218 أن معلوماته استنادا إلى الاتفاقية التي وقعها المصرف بالمركزي البيضاء مع شركة روسية لصناعة 60 مليون دينار من العملة المعدنية، تسلم منها المصرف في البيضاء 45 مليون دينار “معدني” حتى الآن، وصلت كلها عبر البحر في حاويات مخصصة لنقل العملة.

وأكد المصدر ذاته لـ 218 اليوم السبت أن كل الأموال الورقية المطبوعة في روسيا وصلت عن طريق الطيران، ما يعزز أن القيمة المحتجزة هي عملة نقدية وقيمتها 15 مليون دينار وهي القيمة المتبقية من عقد الشركة الروسية.

وكانت قد نقلت صحيفة “تايمز أوف مالطا” أن السلطات تمكنت من احتجاز حاويتين بحجم 2000 قدم مربع مليئتين بالكامل بأوراق العملة الليبية طبعت حديثاً في روسيا، ويعتقد أنها كانت متوجهة إلى القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في عملية الاحتجاز أن العملية لا علاقة لها بالسياسة الدولية وأنها جاءت تنفيذا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة حول ليبيا.

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