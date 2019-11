رغم التوقعات بالخسارة.. مؤسس «تيسلا» يربح 2 مليار دولار خلال أسبوع

صعدت أرباح مؤسس شركة تيسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، بـ2 مليار دولار خلال أسبوع.

وبالرغم من توقع المحللين لخسائر الشركة، بعد إغلاق التداول في 23 أكتوبر، سجلت تيسلا ربحاً قدره 1.86 دولار للسهم الواحد، وفي الربع الثالث من عام 2019 بلغت أرباح الشركة 342 مليون دولار.

هذا وارتفعت السندات المالية لتيسلا بنسبة 24% نهاية الشهر الماضي، وزادت ثروة ماسك بـ2 مليار دولار لتبلغ 22.9 مليار دولار، ما جعله يتقدم بـ21 مركزاً في قائمة أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة، بحسب فوربس.

يُذكر أن إيلون ماسك يملك 22% من أسهم شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية، التي تم تأسيسها سنة 2003.

