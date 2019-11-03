البريقة تصدر 600 ألف برميل لإيطاليا

قال مصدر ملاحي لقناة 218 إن ناقلة النفط الخام “فرانكو بون” دخلت ميناء البريقة النفطي اليوم صباحا وأضاف المصدر ذاته أن الناقلة التي تحمل علم كرواتيا ستشحن 600 ألف برميل من النفط الخام ليتم تصديرها إلى إيطاليا الساعات المقبلة.

وكان موقع IHS Markit المتخصص في تحليل البيانات الاقتصادية قد نشر تقريرا حديثا حول تراجع صادرات النفط الليبي في أكتوبر الماضي مبينا أنها انخفضت إلى 600ألف برميل يوميا.

ووفقا للتقرير فإن إيطاليا تعد أكبر مستورد للنفط الخام من ليبيا هذا العام، حيث بلغ متوسط الشحنات اليومية 330 ألف برميل بينما جاءت إسبانيا ثانية بمتوسط شحنات يومي قدره 160 ألف برميل.

ويشهد ميناء البريقة حركة نشطة في صادرات النفط لدول الصين وإيطاليا وأستراليا وإسبانيا، وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى الرفع من قدرتها الإنتاجية مع حلول عام 2023 إلى أكثر من مليوني برميل وأوضح المصدر ذاته أن الميناء استقبل أمس السفينة “توملي” على متنها 2500 كيس إسمنت من الحجم الكبير.

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