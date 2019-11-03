المركزي ينفي قرب صرف 500 الدولار الإضافية

نفى مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي سالم السيوي، الأخبار المتداولة عن قرب صرف منحة أرباب الأسر الإضافية لعام ألفين وتسعة عشر.

وفند السيوي في تصريح لليبيا الأحرار الشائعات المتداولة بشأن سعي المصرف المركزي إلى تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار إلى 3.15، عن سعره الحالي البالغ 3.65 درهما للدولار الواحد.

وصرح بسبتمبر الماضي مدير مشروع منحة أرباب الأسر لدى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس سالم السيوي، بأن 180 ألف رب أسرة حصلوا على مخصصاتهم من الدولار منذ بدء التوزيع، لافتا إلى أن قيمة إجمالي ما جرى تسليمه إلى الأسر بلغ نصف مليار دولار، شملت نحو مليون فرد.

وبدأت المصارف التجارية في العشرين من أغسطس، صرف منحة أرباب الأسر للعام الحالي التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي مطلع الشهر نفسه، بقيمة 500 دولار لكل مواطن بسعر الصرف الرسمي، شريطة ربط المستفيد لرقم هاتفه برقمه الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار