 حقل أبوالطفل يرفع الإنتاج اليومي بنسبة %15

كشف مصدر مطلع يعمل في شركة مليتة اليوم الأحد لـ 218 أن الفرق الفنية نجحت في رفع الإنتاج في حقل أبو الطفل بنسبة 15%.

وقد أكد مهندس يعمل في حقل أبو الطفل في سبتمبر الماضي إعادة تشغيل البئر رقم 1 بالحقل المتوقف منذ سنوات، وقال المهندس الذي فضل عدم ذكر اسمه في حينها أن البئر رقم 1 دخلت على خط الإنتاج بقدرة 2800 برميل يوميا، و15 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، فيما يبلغ الإنتاج الإجمالي لحقل أبو الطفل 70 ألف برميل يوميا.

وكانت إدارة مجمع مليتة قد أعلنت منتصف الشهر الماضي عن خطة لتطوير الأعمال والمشروعات بما فيها البنية التحتية وخطط تطوير الإنتاج للعام المقبل، التي من بينها مشاريع تطوير ميناء المجمع التي ستشمل صيانة حاجز الأمواج الخاص بمرفأ القاطرات بميناء مليتة البحري بالإضافة لأعمال الصيانة لثقوب منصة شحن الغاز المسال والكبريت.

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