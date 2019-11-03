انخفاض التصنيف الائتماني لتركيا

شكلت الاوضاع المالية الخارجية لتركيا بالاضافة لزيادة التضخم والتقلب الاقتصادي ضغطا على تصنيف وكالة فيتش العالمية للتصنيفات الائتمانية التي اكدت تصنيفها انقرة عند مستوى “بي بي سالب ”

ومن جهتها قالت فيتش في بيان إن المسار القياسي لتركيا بشأن ارتفاع التضخم وتقلبه وضعف مصداقية السياسة النقدية والحد من استقلال البنك المركزي أكد خطر تجدد عدم استقرار الاقتصاد الكلي والتي بدورها نفت ايضا توقعاتها بأن يكون للبلاد عملية شمال شرق سوريا تأثير على المؤشرات الأساسية للائتمان دون حدوث صراع على نطاق أوسع

وكان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب قد فرض عقوبات على تركيا لفترة للضغط عليها لوقف عمليتها في شمال شرق سوريا.

وتواجه تركيا فترة ضغط كبيرة على اقتصادها بالرغم من محاولات الاصلاح الا ان الامر يزداد سوءا على جسمها الاقتصادي.

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