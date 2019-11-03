أرامكو: أسعار أسهم الاكتتاب وعددها سيعلنان نهاية الشهر

أعلنت أرامكو السعودية أضخم شركة نفط في العالم اليوم الأحد عن إطلاقها الطرح العام الأولي للشركة في بورصة الرياض بالتزامن مع جهود المملكة السعودية لإقامة الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم

وأشارت أرامكو إلى أن السعر الذي سيشتري به المكتتبون في الأسهم وعددها سيتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب، وأضافت أكبر شركة نفط في العالم خلال بيانها أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار للعام 2020.

ومن جهته ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة ياسر الرميان أن الشركة ستواصل تلبية الطلب العالمي على الخام بعد إدراجها في بورصة الرياض الذي بدوره أكد أن الإدراج المحلي يدل على قوة المركز العالمي للسوق.

وفي سياق مماثل ذكرت الشركة النفطية السعودية أن الهجمات الأخيرة على موقعها لا تتوقع أن تؤثر عليها بشكل جوهري على الأوضاع المالية والعمليات حيث أعلنت عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

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