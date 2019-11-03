اقتصاد

أرامكو: أسعار أسهم الاكتتاب وعددها سيعلنان نهاية الشهر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت أرامكو السعودية أضخم شركة نفط في العالم اليوم الأحد عن إطلاقها الطرح العام الأولي للشركة في بورصة الرياض بالتزامن مع جهود المملكة السعودية لإقامة الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم

وأشارت أرامكو إلى أن السعر الذي سيشتري به المكتتبون في الأسهم وعددها سيتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب، وأضافت أكبر شركة نفط في العالم خلال بيانها أنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية لحملة الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار للعام 2020.

ومن جهته ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة ياسر الرميان أن الشركة ستواصل تلبية الطلب العالمي على الخام بعد إدراجها في بورصة الرياض الذي بدوره أكد أن الإدراج المحلي يدل على قوة المركز العالمي للسوق.

وفي سياق مماثل ذكرت الشركة النفطية السعودية أن الهجمات الأخيرة على موقعها لا تتوقع أن تؤثر عليها بشكل جوهري على الأوضاع المالية والعمليات حيث أعلنت عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك