اقتصاد

“الخليج للنفط” تبحث ميزانية المشروعات الاستثنائية مع صنع الله

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان أعمال تطوير مشروعات الشركة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد عبر الدائرة المغلقة مع رئيس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تطرقا خلاله إلى بنود الميزانية الاستثنائية والمخصصة لمشروعات الحفر التطويري وصيانة الآبار بالإضافة إلى ميزانية سداد الديون.

وخلص الاجتماع بمطالبة صنع الله لبن شتوان بضرورة تقديم تصور كامل حول مصروفات الميزانية والمشروعات المخصصة لها.

وتتابع الخليج العربي منذ أشهر خطط تطوير الإنتاج عبر سلسلة من الاجتماعات من بينها اجتماع بن شتوان مطلع الشهر الماضي  مع مدير المشاريع المتكاملة لشركة شلمبرجير منشاوي عبدالكافي بحضور عضو لجنة الإدارة والاستكشاف وإمدادات المعلومات فضل احتيتة نوقش من خلاله إمكانية إعادة عدد من الآبار المتوقفة عن العمل لخط الإنتاج والرفع من كفاءة إنتاجيتها

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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