أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 03نوفمبر 2019

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الأحد 03 نوفمبر 2019، الساعة .00 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.075 و4.07 دينار

الدولار الأمريكي – بنغازي 4.065 دينار

اليورو 4.48 دينار

الجنية الإسترليني 5.17 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 1.44 دينار

الجنية المصري 0.23 دينار

الدولار الكندي 2.73 دينار

الدينار الأردني 5.70 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.05 و4.045 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ144 دينار

كسر الفضة 1.75 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.15 الجمهورية – و4.18 التنمية دينار

*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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