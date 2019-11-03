الأسهم السعودية تهبط مع تأهب المستثمرين لطرح أرامكو

الرياض-العنوان

منيت الأسهم السعودية بأكبر خسارة لجلسة واحدة اليوم الأحد إذ باعت مؤسسات محلية الأسهم استعدادا لإدراج شركة أرامكو النفطية، بينما نزلت بورصة دبي بسبب بنك الإمارات دبي الوطني.

وأعلنت أرامكو اليوم الأحد نيتها الإدراج في البورصة المحلية فيما قد يكون أكبر عملية طرح أولي في العالم مع سعي المملكة لتنويع موارد اقتصادها الذي يعتمد على النفط.

ولم يضع بيان الهيأة إطارا زمنيا أو يحدد الحصة التي ستبيعها أرامكو، لكن مصادر قالت إن شركة النفط قد تطرح ما بين واحد واثنين بالمئة من أسهمها بالبورصة المحلية لتجمع ما بين 20 و40 مليار دولار.

وقال صلاح شما مدير الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرانكلين تمبلتون لأسواق الأسهم الناشئة إن بعض المستمرين المحليين ربما يبيعون أسهما أخرى بغية تحويل الاستثمارات إلى أرامكو من أجل مكسب بعيد المدى.

ونزل المؤشر السعودي اثنين بالمئة، ومصرف الراجحي 1.8 بالمئة والبنك الأهلي التجاري 2.5 بالمئة. وفقد المؤشر تسعة بالمئة منذ بداية مايو.

وخسر سهم البنك السعودي البريطاني 4.9 بالمئة بعد أن أعلن عن ثبات أرباح الربع الثالث من العام نتيجة مخصصات خسائر أعلى مرتبطة باندماجه مع البنك الأول. هوى سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.5 بالمئة.

وفي دبي، فقد المؤشر الرئيسي 1.5 بالمئة، وهوى سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الامارة، خمسة بالمئة في أكبر هبوط منذ ديسمبر 2018.

وفي إعلان للبورصة، قال سوق دبي المالي إن المستثمرين الذين سيشترون في إصدار الحقوق للبنك ينبغي أن يكونوا على دراية بأنهم سيدفعون أيضا إلى جانب سعر الشراء 8.5 درهم رسم اكتتاب لكل سهم.

وكان البنك أعلن في 17 أكتوبر زيادة رأسماله عبر إصدار حقوق يصل إلي 6.45 مليار درهم (1.76 مليار دولار) لكنه يقل عما أقرته الجمعية العمومية في فبراير عند 7.35 مليار درهم.

ونزل سهم إعمار العقارية 0.7 بالمئة بينما فقد سهم إعمار مولز 2.6 بالمئة بعد أن حقق مكاسب على مدى يومين. وأعلنت إعمار مولز عقب الإغلاق زيادة في صافي ربح الربع الثالث.

وفي مصر، واصل المؤشر الرئيسي مكاسبه لليوم السابع على التوالي وزاد 0.4 بالمئة مع صعود سهم سيدي كرير للبتروكيماويات عشرة بالمئة والمجموعة المالية هيرميس 2.5 بالمئة. وزاد المؤشر القطري 0.1 بالمئة، وتقدم سهم صناعات قطر 0.9 بالمئة وقطر للوقود 1.3 بالمئة.

المصدر-(رويترز)

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