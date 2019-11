التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين.

وبحسب المكتب الإعلامي بالمصرف، فإن هذه اللقاءات تأتي لمناقشة التعاون الوثيق لتعزيز الاقتصاد الليبي.

وشملت الاجتماعات عضو الكونجرس ثيودور إليوت ديوتش، والسيناتور تود يونغ، ونائبة مستشار الأمن القومي فيكتوريا كوتس.

