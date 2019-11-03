صنع الله: مستعدون للمساهمة بحل مشاكل الرحيبات

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، استعداد المؤسسة لدعم بلدية الرحيبات والمساهمة في حل المشاكل التي تعاني منها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده صنع الله، الأحد، بمقر المؤسسة في طرابلس، مع عميد بلدية الرحيبات السيفاو سليمان المالطي، وعضوي المجلس البلدي، علي أحمد دنقر، وعلي محمد كوشان.

وقالت “مؤسسة النفط” في بيان إن الاجتماع ناقش الأوضاع داخل الحدود الإدارية لبلدية الرحيبات، وتطرق إلى كافة السبل المتاحة لحل بعض المختنقات بالمنطقة.

وطلب صنع الله من المجلس البلدي مدّ المؤسسة بقائمة بمختلف المشاكل التي تواجه البلدية، مؤكدا على استعداد المؤسسة للمساهمة في حلها، وذلك في إطار برامج التنمية المستدامة التي تقوم بتنفيذها في المناطق المجاورة لعملياتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية