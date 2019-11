مؤسسة النفط تُناقش مع الشركات النفطية آليات تنفيذ زيادة القدرة الإنتاجية

عقد رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفي صنع الله، اجتماعًا الأحد، مع رؤساء لجان الإدارة بالشركات النفطية المستهدفة (الخليج، سرت، الواحة، أكاكوس، الهروج، نفوسة وزلاف)، بمقر المؤسسة في طرابلس.

وأفاد الموقع الرسمي للمؤسسة أن الاجتماع يأتي لمناقشة زيادة القدرة الإنتاجية وآليات التنفيذ والمتابعة الدقيقة للبرامج المقترحة للميزانية الاستثنائية المعتمدة.

وقام “صنع الله” بإعطاء توجيهاته لهذه الشركات للعمل على تنفيذ برامج رفع القدرة الإنتاجية من خلال الحفر التطويري وصيانة الآبار وأيضا المشاريع الجديدة لشركتي نفوسة وزلاف، والمستهدفة خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2020، وما يتبعها من إجراءات فنية ومالية ولوجستية والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية والتنسيق المباشر مع الإدارات المختصة بالمؤسسة لوضع هذه البرامج موضع التنفيذ وباتباع أفضل الأساليب والتقيد بالجدول الزمني المعد بالخصوص.

وأكد “صنع الله” بأن المؤسسة تُولي اهتماما كبيرا بهذا البرنامج وأنها قد قامت بتكليف لجنة فنية ومالية للمتابعة اللصيقة لبرنامج التنفيذ وتقديم التقارير ذات العلاقة في حينها للمؤسسة وجهات الاختصاص. وتم إثر ذلك فتح المجال للحضور لمناقشة برامج كل شركة على حده وبالتفصيل.

