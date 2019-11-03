صنع الله يبحث آليات زيادة القدرة الإنتاجية مع الشركات النفطية

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفي صنع الله، اجتماعا لمناقشة زيادة القدرة الإنتاجية وآليات التنفيذ والمتابعة الدقيقة للبرامج المقترحة للميزانية الاستثنائية المعتمدة.

وضم الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بمقر المؤسسة بطرابلس، رؤساء لجان الإدارة بالشركات النفطية المستهدفة وهي: (الخليج، وسرت، والواحة، وأكاكوس، والهروج، ونفوسة، وزلاف)، بحسب ما نشرت المؤسسة على موقعها الرسمي.

وأعطى صنع الله، توجيهاته للشركات المجتمعة للعمل على تنفيذ برامج رفع القدرة الإنتاجية من خلال الحفر التطويري وصيانة الآبار، إضافة إلى المشاريع الجديدة لشركتي نفوسة وزلاف خلال الفترة الممتدة من أكتوبر الماضي وحتى 31 ديسمبر 2020.

بالإضافة إلى مناقشة ما يتبعها من إجراءات فنية ومالية ولوجستية، والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية والتنسيق المباشر مع الإدارات المختصة بالمؤسسة، لوضع هذه البرامج موضع التنفيذ بأفضل الأساليب والتقيد بالجدول الزمني المعد بالخصوص، وفقا لما ذكرت المؤسسة.

وأكد صنع الله، أن مؤسسة النفط تولي اهتماما كبيرا بهذا البرنامج، وأنها قد قامت بتكليف لجنة فنية ومالية للمتابعة اللصيقة لبرنامج التنفيذ وتقديم التقارير ذات العلاقة في حينها للمؤسسة وجهات الاختصاص، على حد قوله.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاجتماع الذي حضره أيضا عضوي مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط العماري محمد وأبوالقاسم شنفير، قد شهد فتح المجال للحضور لمناقشة برامج كل شركة على حده وبالتفصيل.

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