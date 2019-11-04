أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.085 و4.09 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.075 دينار

اليورو 4.48 دينار

الجنية الإسترليني 5.13 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 1.44 دينار

الجنية المصري 0.23 دينار

الدولار الكندي 2.73 دينار

الدينار الأردني 5.70 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.065 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ144 دينار

كسر الفضة 1.75 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.60 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.17 الجمهورية – و4.19 التنمية دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.