صنع الله يبحث آلية تنفيذ زيادة الإنتاج مع رؤساء عدد من الشركات

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أمس، مع عدد من رؤساء لجان الإدارة بالشركات النفطية، زيادة القدرة الإنتاجية، وآليات التنفيذ والمتابعة الدقيقة للبرامج المقترحة للميزانية الاستثنائية المعتمدة .

وحسب موقع المؤسسة، فقد أعطى صنع الله توجيهاته لهذه الشركات بالعمل على تنفيذ برامج رفع القدرة الإنتاجية، من خلال الحفر التطويري، وصيانة الآبار، والمشاريع الجديدة لشركتي نفوسة وزلاف المستهدفة خلال الفترة من أول أكتوبر الماضي حتى نهاية العام القادم، وما يتبعها من إجراءات فنية ومالية ولوجستية، مؤكدا أن المؤسسة تولي اهتماما كبيرا بهذا البرنامج، حيث قامت بتكليف لجنة فنية ومالية بمتابعة برنامج التنفيذ، وتقديم التقارير ذات العلاقة للمؤسسة .

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