صنع الله يبحث زيادة القدرة الإنتاجية للشركات النفطية

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الاثنين برؤساء لجان الإدارات في شركات الخليج العربي وسرت وشركة الواحة وأكاكوس بالإضافة إلى شركات الهروج ونفوسة وزلاف النفطية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاهتمام بزيادة القدرة الإنتاجية للشركات النفطية وذلك لمتابعة آليات التنفيذ والمتابعة الدقيقة للبرامج المقترحة للميزانية الاستثنائية المعتمدة .

ووجه صنع الله الشركات المذكورة للعمل على تنفيذ برامج رفع القدرة الإنتاجية من خلال الحفر التطويري وصيانة الآبار إلى جانب المشاريع الجديدة لشركتي نفوسة وزلاف والمستهدفة خلال الفترة الممتدة من الأول من أكتوبر الماضي للعام الجاري حتى الـ31 من ديسمبر من العام المقبل 2020.

وناقش صنع الله برامج الشركات بشكل تفصيلي من خلال بفتح المجال لكل شركة بمناقشة برامجها على حدة.

وفي السياق ذات أكد صنع الله أن المؤسسة قد قامت بتكليف لجنة فنية ومالية للمتابعة اللصيقة لبرنامج التنفيذ وتقديم التقارير ذات العلاقة في حينها للمؤسسة وجهات الاختصاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية