انخفاض أسعار النفط في تعاملات الاثنين

افتتحت أسواق النفط اليوم على تراجع أسعار الخام بسبب التفاؤل في التوصل لاتفاق في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم واشنطن وبكين التي أثرت بدورها في نمو الاقتصاد العالمي.

وانخفض خام برنت 16 سنتا إلى 61.53 دولار للبرميل في جلسة افتتاح اليوم، ومن جهتها انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 16 سنتا لتكون 56.04 دولارا للبرميل.

يذكر أنه من المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيانات صناعية اليوم الاثنين على أن تصدر المزيد من البيانات الأمريكية والصينية في وقت لاحق من الأسبوع.

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