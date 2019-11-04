اقتصاد

انخفاض أسعار النفط في تعاملات الاثنين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتحت أسواق النفط اليوم على تراجع أسعار الخام بسبب التفاؤل في التوصل لاتفاق في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم واشنطن وبكين التي أثرت بدورها في  نمو الاقتصاد العالمي.

وانخفض خام برنت 16 سنتا إلى 61.53 دولار للبرميل في جلسة افتتاح اليوم، ومن جهتها انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 16 سنتا لتكون 56.04 دولارا للبرميل.

يذكر أنه من المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيانات صناعية اليوم الاثنين على أن تصدر المزيد من البيانات الأمريكية والصينية في وقت لاحق من الأسبوع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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