«الخليج العربي للنفط» تناقش الميزانية الاستثنائية للشركة

ناقش محمد بن شتوان رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، الميزانية الاستثنائية المعتمدة للشركة، والشروع في تنفيذ برامج الميزانية الاستثنائية والترتيبات اللازمة لذلك وسبل تنفيذها بالإدارات المعنية، وطرق ووسائل متابعتها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس الاثنين، بمكتبه، مع مديري إدارات هندسة المكامن وهندسة الإنتاج وهندسة الحفر والعمليات والصيانة والشؤون الفنية والمصافي والهندسة والإنشاءات والشؤون المالية والإمداد والتخطيط.

وشدد بن شتوان، على ضرورة مباشرة الإدارات للأعمال المرتبطة ببرامج الميزانية الاستثنائية، إلى جانب أعمال الميزانية العادية للشركة، وتحقيق المستهدفات منها لزيادة الإنتاج بالشركة حسب ما هو مخطط له، واتخاذ جميع الترتيبات المطلوبة لتنفيذ ومتابعة الميزانية الاستثنائية دون أي تأخير.

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