“أزمة تمويل” تُعطّل إنشاء صالة ركاب بمطار بنينا

رفض أعضاء المجلس البلدي بنينا والشركات العاملة في مطار بنينا الدولي، أمس الإثنين، مقترحاً يقضي بإنشاء صالة ركاب حديثة بتمويل من مصرف التجارة والتنمية بنظام “البوت”.

ووفقا لما ورد عن المجلس فإن المشروع رُفِض بحجة نية تحكم القطاع الخاص بالقطاع العام حسب وصف المجلس، الذي طالب مؤسسات الدولة المعنية بإنشاء صالة ركاب بديلة.

وكان مصرف التجارة والتنمية قد تقدّم بمبادرة إنشاء صالة ركاب في مطار بنينا بعد إعلانه في ديسمبر الماضي عن تأسيس شركة طيران تحت اسم شركة برنيق.

ويأتي رفض المشروع بعد مرور قرابة شهر من اتفاق الحكومة المؤقتة مع مصرف التجارة والتنمية على إنشاء صالة الركاب على أن تعود ملكيتها للدولة الليبية.

وكانت الحكومة المؤقتة بقيادة عبدالله الثني قد خصصت للمشروع قطعة أرض داخل المطار تبلغ مساحتها هكتارين ونصف الهكتار لإنشاء صالة ركاب حديثة.

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