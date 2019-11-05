اقتصاد

مالية الوفاق تبحث إمكانية تحسين مرتبات المعلمين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري يوم أمس الإثنين مع اللجنة المالية المكلفة من قبل المجلس الرئاسي لدراسة مطالبات نقابتي هيئة التدريس والمعلمين، إمكانية تطبيق بنود من شأنها تحسين المرتبات ما يضمن العدالة الاجتماعية.

وقدم بومطاري دعوته لكافة الأكاديميين في الجامعات الليبية لوضع مقترح لجدول المرتبات مع مرعاة معدلات الأداء وطبيعة العمل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أصدر الأسبوع الماضي تعليماته بوضع خطة عاجلة لتحسين رواتب المعلمين بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المتاحة، عقب لقائه مع نقابات المعلمين في طرابلس والجبل الغربي وتنسيقيات تاجوراء ومسلاتة ومصراتة والخمس والمنطقة الغربية ومدير مكتب الخدمات التعليمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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