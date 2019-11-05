مالية الوفاق تبحث إمكانية تحسين مرتبات المعلمين

بحث وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري يوم أمس الإثنين مع اللجنة المالية المكلفة من قبل المجلس الرئاسي لدراسة مطالبات نقابتي هيئة التدريس والمعلمين، إمكانية تطبيق بنود من شأنها تحسين المرتبات ما يضمن العدالة الاجتماعية.

وقدم بومطاري دعوته لكافة الأكاديميين في الجامعات الليبية لوضع مقترح لجدول المرتبات مع مرعاة معدلات الأداء وطبيعة العمل.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أصدر الأسبوع الماضي تعليماته بوضع خطة عاجلة لتحسين رواتب المعلمين بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المتاحة، عقب لقائه مع نقابات المعلمين في طرابلس والجبل الغربي وتنسيقيات تاجوراء ومسلاتة ومصراتة والخمس والمنطقة الغربية ومدير مكتب الخدمات التعليمية.

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